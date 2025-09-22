«Ливерпуль» — «Саутгемптон»: коэффициенты букмекеров на матч
23 сентября 2025 года в матче 1/64 финала Кубка английской лиги сыграют «Ливерпуль» и «Саутгемптон». Встреча состоится на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 22:00 мск.
Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение мерсисайдцам. Поставить на победу «Ливерпуля» можно с коэффициентом 1.14, а шансы «Саутгемптона» оценили в 20.00. Ничья идёт с коэффициентом 8.00.
По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.33, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.35.
Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05. Наиболее вероятный счёт — 3:0 в пользу клуба из Ливерпуля за 7.50.
Комментарии
