Букмекеры оценили шансы «Ливерпуля» победить «Саутгемптон» в Кубке лиги

23 сентября 2025 года в матче 1/64 финала Кубка английской лиги сыграют «Ливерпуль» и «Саутгемптон». Встреча состоится на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение мерсисайдцам. Поставить на победу «Ливерпуля» можно с коэффициентом 1.14, что составляет примерно 85% вероятности.

При этом шансы «Саутгемптона» оценили в 22.00 (4%). Ничья идёт с коэффициентом 9.00 (11%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.33, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.35.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05.