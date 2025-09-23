Скидки
«Ливерпуль» — «Саутгемптон»: определён самый вероятный счёт

23 сентября 2025 года в матче 1/64 финала Кубка английской лиги сыграют «Ливерпуль» и «Саутгемптон». Встреча состоится на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 22:00 мск.

Поставить на победу «Ливерпуля» можно с коэффициентом 1.14, а шансы «Саутгемптона» оценили в 20.00. Ничья идёт с коэффициентом 8.00.

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.33, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.35. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05.

Наиболее вероятный счёт — 3:0 в пользу клуба из Ливерпуля за 7.50. Победа мерсисайдцев со счётом 2:0 доступна за 8.00, точный счёт 4:0 в пользу «Ливерпуля» идёт за 8.80.

