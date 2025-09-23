«Ливерпуль» — «Саутгемптон»: определён самый вероятный счёт
Поделиться
23 сентября 2025 года в матче 1/64 финала Кубка английской лиги сыграют «Ливерпуль» и «Саутгемптон». Встреча состоится на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Начало — в 22:00 мск.
Поставить на победу «Ливерпуля» можно с коэффициентом 1.14, а шансы «Саутгемптона» оценили в 20.00. Ничья идёт с коэффициентом 8.00.
Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.33, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.35. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.05.
Наиболее вероятный счёт — 3:0 в пользу клуба из Ливерпуля за 7.50. Победа мерсисайдцев со счётом 2:0 доступна за 8.00, точный счёт 4:0 в пользу «Ливерпуля» идёт за 8.80.
Комментарии
- 29 сентября 2025
-
11:00
-
10:28
-
10:00
-
09:21
-
08:41
-
08:00
- 28 сентября 2025
-
19:48
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:00
-
16:43
-
16:00
-
15:23
-
15:00
-
14:21
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:19
-
12:00
-
11:44
-
11:00
-
10:30
-
10:00
-
09:20
-
08:40
-
08:00
-
07:11
- 27 сентября 2025
-
19:00
-
18:00
-
17:30
-
17:09
-
17:00
-
16:30