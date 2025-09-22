Скидки
«Шанхайские Драконы» — «Торпедо»: прогноз на матч в Санкт-Петербурге

«Шанхайские Драконы» — «Торпедо»: прогноз на матч в Санкт-Петербурге
Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч КХЛ «Шанхайские Драконы» — «Торпедо».

Ставка: «Торпедо» не проиграет + тотал больше 4.5 гола за 2.34.

Домашняя площадка у «Шанхайских Драконов», но игра фактически на нейтральном льду в Санкт-Петербурге. Хозяева любят темп и игру в переходах, однако после дальневосточного выезда оборона «поплыла». Возвращаются после поражений от «Амура» и «Адмирала». Но недавно были яркие победы над СКА и «Локомотивом» на «СКА Арене». Атакующий потенциал есть.

«Торпедо», в свою очередь, на хорошем ходу. Выбилось в лидеры КХЛ. Серия побед, в том числе сухих и с камбэками в овертайме. Команда надёжнее в структуре и аккуратнее в своей зоне — меньше лишних удалений, чище выход из обороны. Ключи к матчу — дисциплина и спецбригады. Если гости удержат свой ритм и не допустят «качелей», шансов у них куда больше.

Прогноз: «Торпедо» не проиграет + тотал больше 4.5 шайбы. Сценарий может быть следующим: стартовое давление хозяев, ответные быстрые атаки гостей и решающий эпизод во второй половине матча: добивание на пятаке или реализация большинства. Если говорить про счёт, то логичнее здесь увидеть что-то вроде 3:2. А может, и больше.

