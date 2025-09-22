Скидки
«Локомотив» — «Сочи»: прогноз на матч КХЛ

«Локомотив» — «Сочи»: прогноз на матч КХЛ
Автор «Чемпионата» Алексей Анисимов дал прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — «Сочи».

Ставка: «Локомотив» победит с форой (-1.5) за 1.78.

«Локомотив» дома и с более стройной игрой при Бобе Хартли. Строгость в своей зоне, быстрый выход через короткий пас и давление в сменах по 35–40 секунд — это может перевесить. «Сочи» у Владимира Крикунова дисциплинированнее, но опирается на осторожность и контрвыпады. На «Арене-2000» инициативу логично ждать от хозяев — они лучше держат свою структуру.

По форме перевес тоже у ярославцев. Есть свежие победы со счётом 6:1 над «Ладой» с мощными отрезками и голами в большинстве и со счётом 5:1 над ЦСКА. У гостей же — сухое поражение 0:3 от «Торпедо». Отдельная деталь — вернувшийся в форму Артур Каюмов. Его скорость и решения ускоряют атаки «Локомотива».

Прогноз следующий: «Локомотив» куда ближе к победе в основное время. А возможный сценарий — контроль останется за хозяевами, они же организуют давление на пятак и реализацию одной-двух попыток в большинстве. «Сочи» опасен только сериями контратак. Ожидаем чего-то вроде 3:1 или 4:2 в пользу принимающей стороны.

