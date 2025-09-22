«Амур» — «Динамо» М: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ

Журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч КХЛ «Амур» — «Динамо».

Ставка: победа «Амура» за 2.55.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 22 сентября 2025, понедельник. 12:15 МСК Амур Хабаровск Не начался Динамо М Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Чем интересна встреча «Амура» и «Динамо»? «Амур» под руководством Александра Гальченюка выглядит достойно. Вопреки скепсису экспертов, команда показывает хороший хоккей. В клубе царит семейная атмосфера: отец — тренер, сын — капитан и форвард первого звена. Нет лишних перекосов, все по делу. Посмотрите, как они обыграли «Шанхай»: 5:4, при этом вели 3:1, позволили сопернику сравнять, но затем забросили еще две шайбы.

«Амур» держит удар и идет вперед. «Динамо» же сейчас в состоянии гроги: поражение «Барысу» 2:5, ощущается непорядок в игре, даже тренера по большинству поменяли. Вячеслав Козлов вернулся в штаб, а впереди тяжелая дальневосточная выездная серия. У «Динамо» нет основного вратаря Подьяпольского, команда пропустила уже 22 шайбы — худший показатель в лиге. Да, у москвичей сильные игроки, но ощущается дисбаланс.

На этом фоне я выбираю победу «Амура». Я склоняюсь к варианту с победой в основное. «Амур» может выиграть 2:0 или 2:1, а с тоталами связываться не хочу. У «Динамо» большие проблемы в обороне, и «Амур» способен накидать еще шайб.

Мой выбор — победа «Амура» в основное время. Это может показаться сенсацией, но по раскладу сил все логично: на момент прогноза «Динамо» вне зоны плей-офф, а «Амур» идет уверенно», — приводит слова Лысенкова «РБ Спорт».