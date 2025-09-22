«Сочи» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Сочи» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА и ТБ 1.5 за 2.13.

«Закроет тур матч в Сочи на стадионе «Фишт». «Сочи» будет принимать ЦСКА. Мне даже жалко немножечко Игоря Осинькина, совсем разобранная команда ему досталась. Очень плохо «Сочи» готов функционально, пока это просто футболисты, выходящие на поле в одинаковых футболках, но не совсем понимающие, что им делать. А напротив ЦСКА — лёгкий, быстрый, подвижный, бегущий и неплохо создающий в первой части сезона, хорошо реализующий моменты. Но вот в последних двух матчах у ЦСКА сбой — и с «Ростовом» не лучшая игра, и с «Балтикой». В целом игру под контролем держали, но забили только один, а в итоге уступили в серии пенальти. Тут ещё будут отсутствовать Матеус Алвес, Гаич, Глебов травмирован. В общем, стоит поломать голову Челестини, как правильно сыграть против команды Игоря Осинькина.

Учитывая, как «Сочи» играл в последних двух матчах, я не исключаю, что он будет действовать сугубо от обороны, отбиваясь, просто для набора очков сыграет. Тут вопрос реализации ЦСКА. Если он забьёт первым, то обязательно «Сочи» придётся раскрываться, а там армейцы за счёт скорости, за счёт использования пространства могут ещё подловить.

Я верю, что ЦСКА выиграет в этом матче. Вряд ли Осинькину удастся сразу всё кардинально поменять. Ну и в игре будет забито минимум два мяча. Поэтому мой прогноз — победа ЦСКА и тотал больше 1.5. Коэффициент — 2.13», — приводит слова Генича «РБ Спорт».