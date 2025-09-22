«Сочи» — ЦСКА: ставка Игоря Семшова на матч РПЛ 22 сентября

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Сочи» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 1.71.

«Проект Осинькина в Сочи началcя тяжело. На старте сезона команда проиграла семь из восьми матчей РПЛ, имея одну из слабейших атак и худшую оборону. С приходом тренера череда неудач продолжилась — уже шесть поражений подряд. Но Игорь Витальевич привнёс атакующий стиль, проверенный в самарских «Крыльях Советов». Пока результатов мало, однако игра заметно преобразилась, а успех — лишь вопрос времени.

Испытание славой: коуч гостей Фабио Челестини объяснил неудачи армейцев после яркого старта. Два последних матча — поражение от «Ростова» (0:1) из-за удалений и провал в Кубке с «Балтикой» в серии пенальти — не повод для паники. По сезону в целом красно-синие выглядят стабильно — всего два поражения в 13 встречах. Тренер армейцев честно признаёт: команда не выдержала нагрузки славы и похвал, что заслуживает уважения.

На мой взгляд, скамейка у подопечных Челестини выглядит интереснее. Победа ЦСКА в матче», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».