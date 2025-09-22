Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Сочи» — ЦСКА: ставка Игоря Семшова на матч РПЛ 22 сентября

«Сочи» — ЦСКА: ставка Игоря Семшова на матч РПЛ 22 сентября
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Сочи» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 1.71.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Проект Осинькина в Сочи началcя тяжело. На старте сезона команда проиграла семь из восьми матчей РПЛ, имея одну из слабейших атак и худшую оборону. С приходом тренера череда неудач продолжилась — уже шесть поражений подряд. Но Игорь Витальевич привнёс атакующий стиль, проверенный в самарских «Крыльях Советов». Пока результатов мало, однако игра заметно преобразилась, а успех — лишь вопрос времени.

Испытание славой: коуч гостей Фабио Челестини объяснил неудачи армейцев после яркого старта. Два последних матча — поражение от «Ростова» (0:1) из-за удалений и провал в Кубке с «Балтикой» в серии пенальти — не повод для паники. По сезону в целом красно-синие выглядят стабильно — всего два поражения в 13 встречах. Тренер армейцев честно признаёт: команда не выдержала нагрузки славы и похвал, что заслуживает уважения.

На мой взгляд, скамейка у подопечных Челестини выглядит интереснее. Победа ЦСКА в матче», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
«Сочи» — ЦСКА в РПЛ и «Наполи» после поражения в ЛЧ: экспресс на футбол
«Сочи» — ЦСКА в РПЛ и «Наполи» после поражения в ЛЧ: экспресс на футбол
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android