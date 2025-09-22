Скидки
«Сочи» — ЦСКА: ставка Дмитрия Градиленко на встречу чемпионата России

Аудио-версия:
Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч российской Премьер-лиги «Сочи» — ЦСКА.

Ставка: «Сочи» не забьет за 2.38.

Мир Российская Премьер-лига . 9-й тур
22 сентября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Сочи
Сочи
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Последний матч девятого тура РПЛ пройдет в Сочи. Армейцы на выезде сыграют с хозяевами. И итог этой игры очевиден, победа армейцев (как вариант для прогноза, кэф. 1.72).

Я говорил перед первым матчем «Сочи» в Самаре с новым тренерским штабом, что первую победу, скорее всего, они могут одержать пятого октября дома над «Пари НН».

По всем показателям в турнирной таблице «Сочи» первый с конца: ноль побед, одно очко, четыре забито и 21 пропущено. Под руководством нового тренера команда провела два матча (два поражения, забито ноль, пропущено шесть).

И в этом матче хозяева не забьют. Хотя армейцы за 13 официальных игр лишь три раза не пропустили. Но у хозяев нет тех исполнителей, которые могут забить Акинфееву и компании. «Сочи» не забьет» за 2.38 – это мой прогноз», — приводит слова Градиленко «ВсёПроСпорт».

