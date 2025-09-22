«Шанхайские Драконы» — «Торпедо»: прогноз Виталия Славина на матч КХЛ в Санкт-Петербурге

Журналист Виталий Славин дал прогноз на матч КХЛ «Шанхайские Драконы» – «Торпедо».

Ставка: ТБ 5.5 за 1.95.

«Нижегородцы — главная сенсация сентября. Начали сезон с пяти побед подряд, хотя в предсезонке постоянно терпели поражения. Пришёл новый тренер и сумел предложить хоккеистам такую модель игры, которая сразу дала результат. При этом состав особо не изменился. Тренер добавил в игру солидности, силового компонента и сплотил коллектив. Игроки поверили в него.

«Шанхай» тоже неожиданно удачно стартовал. Ещё за две-три недели до начала регулярного чемпионата у команды не было ни тренера, ни игроков. Но они набрали крепких иностранцев средней руки, и этого оказалось достаточно. Даже СКА умудрились обыграть. В целом идут неплохо по дистанции.

Конечно, я не верю, что они смогут выдержать такой уровень. С подобной подготовкой трудно рассчитывать на серьёзный результат, иначе что это за лига, где можно собрать игроков за две недели и спокойно выйти в плей-офф. Тем более перед этой игрой им придётся слетать на Дальний Восток, а это смена часовых поясов. Хотя для «Шанхая» плюс в том, что после поездки у них будет пять дней отдыха, и команда должна восстановиться.

Я бы здесь ушёл от выбора победителя. «Торпедо» не может бесконечно побеждать — где-то они могут оступиться. Тем более соперник крепкий, умеет играть, а на матчи с лидерами все настраиваются особенно. Так что нижегородцам может быть непросто. Поэтому я бы посмотрел на тотал. Обе команды сильны в атаке, а вот вратари и оборона не самые надёжные. Мой выбор — ТБ 5.5», — приводит слова Славина «РБ Спорт».