«Шанхайские Драконы» – «Торпедо»: ставка Владимира Плющева на игру КХЛ 22 сентября

Экс-главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Шанхайские Драконы» – «Торпедо».

Ставка: победа «Торпедо» и ТМ 5.5 за 4.70.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 22 сентября 2025, понедельник. 19:30 МСК Шанхайские Драконы Шанхай Не начался Торпедо Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

«Питерские китайцы – пока самая контрастная команда КХЛ в этой регулярке. Сколь яркими вышли победы над «Локомотивом» и СКА, столь же провальными – три матча с дальневосточными участниками чемпионата. «Драконы» изо всех сил постараются сгладить впечатление от скверных выступлений в Хабаровске и Владивостоке. Вот только вряд ли у них это получится.

Во-первых, обратная акклиматизация – она станет неприятным сюрпризом для незнакомых с реалиями КХЛ легионеров «Шанхая». Во-вторых, слишком цельным и стабильным выглядит в сентябре «Торпедо». Шесть побед подряд, причем все – по игре, все заслуженные. Нижегородцы увезут из Питера седьмую. На их стороне более качественные общекомандные действия, более вдумчивый тренерский штаб. Плюс вратари команды выглядят лучше ожидаемого: всего одна пропущенная в последних двух матчах. Моя ставка — тотал меньше 5.5 и уверенная победа гостей», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».