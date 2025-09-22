«Локомотив» — «Сочи»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ в Ярославле

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Локомотив» – «Сочи».

Ставка: победа «Локомотива» и ТБ 4.5 за 2.03.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 22 сентября 2025, понедельник. 19:00 МСК Локомотив Ярославль Не начался ХК Сочи Сочи Кто победит в основное время? П1 X П2

«Матч пройдёт в Ярославле, а дома «Локомотив» традиционно играет с особым настроем. Боб Хартли только начинает выстраивать систему после Игоря Никитина, но уже видно: команда способна доминировать и обыгрывать серьёзных соперников. Достаточно вспомнить уверенную победу над ЦСКА со счётом 5:1, где ярославцы переиграли армейцев по всем статьям. Да, были и осечки — поражение от «Шанхая» 1:4 и неудача в овертайме с «Нефтехимиком» 4:5. Но для клуба такого уровня это скорее рабочие шероховатости на старте сезона, когда идёт адаптация к новому тренеру и обновлённой философии. В остальном же «Локомотив» продолжает демонстрировать уровень чемпиона.

Южане начали чемпионат нестабильно, но уже успели громко заявить о себе после побед над ЦСКА 2:0 и «Динамо» 3:2. Однако вместе с этим были и поражения от «Торпедо», «Трактора» и «Спартака», что показывает уязвимость команды. «Сочи» может дать бой любому сопернику, но стабильности пока явно не хватает, и особенно тяжело будет на выезде против одного из фаворитов сезона.

Чего я жду от матча? «Локомотив» у себя дома играет мощно и дисциплинированно, а после нескольких ошибок в начале чемпионата команда наверняка постарается действовать предельно собранно. «Сочи» опасен своей непредсказуемостью, но на длинной дистанции навыки ярославцев должны сказаться», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».