«Локомотив» — «Сочи»: ставка Владимира Плющева на игру регулярного чемпионата КХЛ

Аудио-версия:
Комментарии

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Локомотив» – «Сочи».

Ставка: ТМ 5.5 за 1.61.

Фонбет Чемпионат КХЛ
22 сентября 2025, понедельник. 19:00 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
ХК Сочи
Сочи
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Можно рискнуть, поставив на ничью в основное время. Такой исход выглядит весьма вероятным. Сочинцы остаются одной из лучших команд сентября. Чтобы оставить команду Крикунова без очков, нужна либо гениальная игра вратаря, либо ледовые «подвиги» судей. «Локомотив», конечно, на три головы сильнее что в сыгранности, что в мастерстве. Но эти козыри не помешали ярославцам уступить «Нефтехимику» и «Шанхаю».

К тому же подопечные Боба Хартли слишком легко выиграли два последних матча (11:2 во встречах с «Ладой» и ЦСКА). Возникнет соблазн недооценить соперника, расслабиться. Вот только клуб с берегов Чёрного моря не позволяет себе таких кошмарных ошибок в обороне, как тольяттинцы или армейцы. В общем, больше пяти заброшенных шайб гарантированно не будет», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

Комментарии
