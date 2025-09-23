Скидки
Названы шансы «Милана» пройти дальше в Кубке Италии

23 сентября 2025 года в матче 1/16 финала Кубка Италии сыграют «Милан» и «Лечче». Встреча состоится на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Начало — в 22:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение команде из Милана. Поставить на победу «Милана» можно с коэффициентом 1.33, а шансы «Лечче» оценили в 11.50. Ничья идёт с коэффициентом 5.10.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.74. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.65.

Итоговая победа «Милана» доступна за 1.18 (83%). Если в следующий раунд пройдёт «Лечче», сыграет коэффициент 5.30 (17%).

