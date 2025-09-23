«Милан» — «Лечче»: назван самый вероятный счёт

23 сентября 2025 года в матче 1/16 финала Кубка Италии сыграют «Милан» и «Лечче». Встреча состоится на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Начало — в 22:00 мск.

Поставить на победу «Милана» можно с коэффициентом 1.33, а шансы «Лечче» оценили в 11.50. Ничья по итогам двух таймов идёт с коэффициентом 5.10.

Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.10, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.74. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.65.

Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу миланского клуба за 5.50. Победа «Милана» 2:0 идёт за 6.00, ставки на ничью со счётом 1:1 по итогам основного времени принимаются за 6.90.