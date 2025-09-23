«Милан» — «Лечче»: прогноз на матч Кубка Италии

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на игру «Милан» — «Лечче».

Ставка: «Милан» победит с форой (-1.5) за 2.00.

«Милан» в прошлом розыгрыше Кубка Италии добрался до финала, в котором потерпел поражение. Теперь попытается взять трофей, но пока говорить о его готовности к этому рано. Впереди матч с «Лечче», которого он обыграл во 2-м туре Серии А со счётом 2:0. После той победы команда Массимилиано Аллегри обыграла «Болонью» (1:0) и «Удинезе» (3:0).

«Лечче» не балует своих болельщиков хорошими результатами, а Эусебио Ди Франческо просто не понимает, как ему стабилизировать игру команды. Сезон стартовал для неё с ничьей во встрече с «Дженоа» (0:0), а затем последовали три поражения — в матчах с «Миланом» (0:2), «Аталантой» (1:4) и «Кальяри» (1:2). Результаты говорят сами за себя — очень плохие дела в обороне.

В условиях проблем в Серии А вряд ли «Лечче» будет распыляться и выставлять весь боевой состав на кубковый матч. Кого-то Ди Франческо обязательно побережёт, хоть и выбора у него не так много. В любом случае сдержать соперника из Милана кажется чем-то невозможным для команды, находящейся в таком состоянии.

Предлагаем поставить на победу «Милана» с форой (-1.5). У подопечных Массимилиано Аллегри нет занятости в еврокубках, и они могут полностью посвятить себя внутренним турнирам. В прошлом очном матче без труда обыграли «Лечче» и даже могли забивать гораздо больше двух мячей.