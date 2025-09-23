«Линкольн Сити» — «Челси»: стал известен самый вероятный счёт

23 сентября 2025 года в матче 1/16 финала Кубка английской лиги сыграют «Линкольн Сити» и «Челси». Встреча состоится на стадионе «Синсил Банк» в Линкольне. Начало — в 21:45 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение клубу из Лондона. Поставить на победу «Челси» можно с коэффициентом 1.16, а шансы «Линкольн Сити» оценили в 16.00. Ничья по итогам основного времени идёт с коэффициентом 7.60.

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.45, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.80.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 2.20. Наиболее вероятный счёт — 2:0 в пользу лондонского клуба за 6.60.