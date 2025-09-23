«Линкольн Сити» — «Челси»: прогноз на матч Кубка лиги

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков подготовил прогноз на встречу Кубка лиги «Линкольн Сити» — «Челси».

Ставка: «Челси» победит с разницей в три и более мяча за 2.20.

«Линкольн Сити» выступает в Первой лиге, но стремится попасть в Чемпионшип. Этот сезон получается для него неплохим. Команда занимает место в тройке сильнейших и проиграла лишь раз, да и то на самом старте. И если путь «Челси» в Кубке английской лиги только начинается, то у соперника он идёт полным ходом.

Клубу из Линкольна удалось выиграть у «Харрогейт Таун» (3:1) и «Бёртон Альбион» (1:0). Конечно, это всё не тот уровень, но нельзя не отметить хорошо организованную структуру. Беспроигрышная серия длится 10 матчей. Лучший бомбардир — возрастной 34-летний ирландец Джеймс Коллинз.

И таких футболистов в команде достаточно много. Им будет тяжело тягаться с быстрыми и талантливыми игроками «Челси». Даже если и получиться упереться в обороне, то это ненадолго. Предлагаем поставить на то, что клуб из Лондона выиграет с форой (-2.5). Слишком большая мотивация. Идеальный матч, чтобы отвлечься от двух поражений и вернуться к победам.