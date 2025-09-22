Алексей Грачёв: ЕРАИ перевела более 90 млрд рублей спортивным федерациям с начала работы

Генеральный директор публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр» Алексей Грачёв в ходе форума «Азартные игры: отчисления на спорт» рассказал о работе компании с момента её основания.

«С начала нашей работы, с 2021 года мы перевели более 90 млрд рублей спортивным федерациям и профессиональным спортивным лигам. Целевое финансирование получали федерации по 49 олимпийским видам спорта, по 4 сурдолимпийским паралимпийским видам спорта, по 63 неолимпийским видам спорта», — отметил Грачёв.

Он также отметил, что в соответствии с новым законодательством ЕРАИ переводит напрямую целевые отчисления федерациям и лигам, полученные по ставкам на внутрироссийские соревнования. Оставшаяся часть идёт в Российский спортивный фонд.