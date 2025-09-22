Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Елена Шейкина: около 80 тыс. человек ежемесячно становятся дроперами

Елена Шейкина: около 80 тыс. человек ежемесячно становятся дроперами
Комментарии

Председатель правления Единого ЦУПИС Елена Шейкина в ходе форума «Азартные игры: отчисления на спорт» рассказала о данных по количеству дроперов, выявленных Банком России.

«С 2021 года было выявлено более 350 тыс. нелегальных сайтов, связанных с игорным бизнесом. Более 90% из них заблокировано, но серый рынок всё равно находится на уровне 20%. Это и потери для бюджета, и риски для людей, особенно для молодого поколения.

По данным Банка России, около 80 тыс. человек ежемесячно становятся дроперами. Как российские, так и иностранные граждане. Всего за 2024 год около 10 млн клиентов российских банков перевели деньги на дроперские карты», — заявила Шейнина.

Ранее в России ввели уголовную ответственность для дроперов.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android