Елена Шейкина: около 80 тыс. человек ежемесячно становятся дроперами

Председатель правления Единого ЦУПИС Елена Шейкина в ходе форума «Азартные игры: отчисления на спорт» рассказала о данных по количеству дроперов, выявленных Банком России.

«С 2021 года было выявлено более 350 тыс. нелегальных сайтов, связанных с игорным бизнесом. Более 90% из них заблокировано, но серый рынок всё равно находится на уровне 20%. Это и потери для бюджета, и риски для людей, особенно для молодого поколения.

По данным Банка России, около 80 тыс. человек ежемесячно становятся дроперами. Как российские, так и иностранные граждане. Всего за 2024 год около 10 млн клиентов российских банков перевели деньги на дроперские карты», — заявила Шейнина.

Ранее в России ввели уголовную ответственность для дроперов.