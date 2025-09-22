Глава ЕРАИ дал прогноз по целевым отчислениям букмекеров в 2025 году

Генеральный директор публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр» Алексей Грачёв в ходе сессии «Эффект целевых отчислений от букмекеров» на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» дал прогноз по размеру целевых отчислений букмекеров за 2025 год.

«Ожидаем не менее 38 млрд рублей целевых отчислений в этом году. С момента создания Российского спортивного фонда только 28 федераций получили целевые отчисления от ЕРАИ, ранее их число достигало 130», — подчеркнул Грачёв.