Глава ЕРАИ дал прогноз по целевым отчислениям букмекеров в 2025 году
Поделиться
Генеральный директор публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр» Алексей Грачёв в ходе сессии «Эффект целевых отчислений от букмекеров» на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» дал прогноз по размеру целевых отчислений букмекеров за 2025 год.
«Ожидаем не менее 38 млрд рублей целевых отчислений в этом году. С момента создания Российского спортивного фонда только 28 федераций получили целевые отчисления от ЕРАИ, ранее их число достигало 130», — подчеркнул Грачёв.
Комментарии
- 22 сентября 2025
-
12:12
-
12:09
-
11:59
-
11:52
-
11:48
-
11:41
-
11:37
-
11:34
-
11:17
-
11:14
-
11:09
-
11:00
-
10:18
-
10:00
-
09:17
-
08:40
-
08:00
-
07:11
- 21 сентября 2025
-
19:00
-
18:30
-
18:11
-
18:00
-
17:22
-
16:34
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:52
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30