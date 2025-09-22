Андрей Кириленко: последние букмекерские деньги мы получили в марте

Президент Российской федерации баскетбола Андрей Кириленко рассказал, что организация не получает целевых отчислений от букмекеров с марта.

«Целевые отчисления были очень серьёзным бустом для тех проектов, которые мы делали. Мы рады бы оставить все проекты, но 95% проектов встали на паузу, последние деньги мы получили в марте месяце», — заявил Кириленко в ходе сессии «Эффект целевых отчислений от букмекеров: реальные кейсы поддержки спорта в период с 2021 по 2025 год» на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт».

Согласно новому законодательству, ЕРАИ перечисляет спортивным федерациям и лигам только отчисления по ставкам на российский спорт, оставшиеся средства Российский спортивный фонд будет распределять на конкурсной основе.