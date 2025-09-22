Скидки
В ЕЦУПИС отметили торможение российского букмекерского рынка в 2025 году

Коммерческий директор ЕЦУПИС Артём Сычёв в ходе сессии «Рынок в цифрах: сбылись ли прогнозы год спустя?» на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» дал прогноз на рост российского букмекерского рынка в 2025 году.

По оценкам специалистов ЕЦУПИС, вместо прогнозируемых в прошлом году 30% рост рынка составит всего 12%. Таким образом, отмечается торможение. В 2026 году эта тенденция продолжится, рост может составить порядка 10%.

