В ЕЦУПИС отметили торможение российского букмекерского рынка в 2025 году
Поделиться
Коммерческий директор ЕЦУПИС Артём Сычёв в ходе сессии «Рынок в цифрах: сбылись ли прогнозы год спустя?» на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» дал прогноз на рост российского букмекерского рынка в 2025 году.
По оценкам специалистов ЕЦУПИС, вместо прогнозируемых в прошлом году 30% рост рынка составит всего 12%. Таким образом, отмечается торможение. В 2026 году эта тенденция продолжится, рост может составить порядка 10%.
Комментарии
- 22 сентября 2025
-
12:12
-
12:09
-
11:59
-
11:52
-
11:48
-
11:41
-
11:37
-
11:34
-
11:17
-
11:14
-
11:09
-
11:00
-
10:18
-
10:00
-
09:17
-
08:40
-
08:00
-
07:11
- 21 сентября 2025
-
19:00
-
18:30
-
18:11
-
18:00
-
17:22
-
16:34
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:52
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30