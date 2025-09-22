Виктор Майгуров: поддержка в виде отчислений букмекеров жизненно важна для биатлона

Президент Союза биатлонистов России Виктор Майгуров в ходе сессии «Эффект целевых отчислений от букмекеров: реальные кейсы поддержки спорта в период с 2021 по 2025 год» на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» отметил, что сумма целевых отчислений, полученных организацией, резко снизилась.

«Спонсорских контрактов хватает только на федерацию и детский спорт. Поддержка в виде отчислений для нас жизненно важна. За второй квартал мы получили 43 тысячи рублей. Есть разница – 80 млн или 43 тысячи?» — отметил Майгуров.

Согласно новому законодательству, ЕРАИ перечисляет спортивным федерациям и лигам только отчисления по ставкам на российский спорт, оставшиеся средства Российский спортивный фонд будет распределять на конкурсной основе.