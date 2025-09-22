Скидки
2,13 млн игроков зафиксировал ЕЦУПИС в августе 2025 года

Коммерческий директор ЕЦУПИС Артём Сычёв в ходе сессии «Рынок в цифрах: сбылись ли прогнозы год спустя?» на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» поделился данными о числе пользователей, которые сделали хотя бы одну транзакцию.

Услугами ЕЦУПИС воспользовались 2,13 млн игроков в августе 2025 года. При этом большинство — 74,2% от оборота — дают всего 401 тыс. клиентов, которые сделали более 50 транзакций за месяц. Процент таких игроков сократился на 8 тыс. человек в сравнении с августом 2024 года, отток составил 0,9%.

Больше всего игроков — 894 тыс. — делают от одной до пяти транзакций в месяц, но составляют всего лишь 1,84% от общего оборота.

