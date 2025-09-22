2,13 млн игроков зафиксировал ЕЦУПИС в августе 2025 года
Поделиться
Коммерческий директор ЕЦУПИС Артём Сычёв в ходе сессии «Рынок в цифрах: сбылись ли прогнозы год спустя?» на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» поделился данными о числе пользователей, которые сделали хотя бы одну транзакцию.
Услугами ЕЦУПИС воспользовались 2,13 млн игроков в августе 2025 года. При этом большинство — 74,2% от оборота — дают всего 401 тыс. клиентов, которые сделали более 50 транзакций за месяц. Процент таких игроков сократился на 8 тыс. человек в сравнении с августом 2024 года, отток составил 0,9%.
Больше всего игроков — 894 тыс. — делают от одной до пяти транзакций в месяц, но составляют всего лишь 1,84% от общего оборота.
Комментарии
- 22 сентября 2025
-
12:12
-
12:09
-
11:59
-
11:52
-
11:48
-
11:41
-
11:37
-
11:34
-
11:17
-
11:14
-
11:09
-
11:00
-
10:18
-
10:00
-
09:17
-
08:40
-
08:00
-
07:11
- 21 сентября 2025
-
19:00
-
18:30
-
18:11
-
18:00
-
17:22
-
16:34
-
16:30
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:52
-
14:30
-
14:00
-
13:30
-
13:00
-
12:30