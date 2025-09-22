Генсек Федерации бокса: новый порядок не должен оставлять соревнования без поддержки

Генсек Федерации бокса России Александр Беспутин в ходе сессии «Эффект целевых отчислений от букмекеров: реальные кейсы поддержки спорта в период с 2021 по 2025 год» на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» отметил, что организация не была готова к резкому снижению целевых отчислений.

«Мы не были готовы к такому резкому падению целевых отчислений и находимся в поиске спонсоров. Также следим за организацией РСФ, надеемся, удастся наладить конструктивный диалог. Понимаем стремление Минспорта обеспечить справедливое распределение средств, но новый порядок не должен оставлять профессиональные соревнования без поддержки», — заявил Беспутин.

Согласно новому законодательству, ЕРАИ перечисляет спортивным федерациям и лигам только отчисления по ставкам на российский спорт, оставшиеся средства Российский спортивный фонд будет распределять на конкурсной основе.