В ЕРАИ предлагают усовершенствовать механизм блокировки нелегальных ресурсов

Директор департамента развития публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр» Юрий Суродеев рассказал об опыте в области блокировок нелегальных ресурсов игорного бизнеса.

«У нас есть система мониторинга, мы выявляем нелегальных организаторов азартных игр по критериям. Сведения мы направляем в ФНС, она принимает решение о блокировке и направляет его в Роскомнадзор. Этот путь занимает семь рабочих дней.

Создавать зеркала, переводить трафик клиентов — считанные дни. Задержка — непозволительная роскошь. Мы хотим в этом направлении работать. К Минцифры с Минфином выходили с предложениями о выделении нам полномочий о принятии решений о блокировке и направлении в Роскомнадзор. ФНС — контрольная функция, она остаётся, они могут проверить, запросить информацию. Правоохранительные органы сказали, что это будет иметь эффект. Сроки могут сократиться до одного дня, это может создать проблемы нелегальному рынку.

С 2021 года мы направили на блокировку более 350 тыс. ресурсов, более 90% из них заблокировали», — отметил Суродеев.