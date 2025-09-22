Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

В ЕРАИ предлагают усовершенствовать механизм блокировки нелегальных ресурсов

В ЕРАИ предлагают усовершенствовать механизм блокировки нелегальных ресурсов
Аудио-версия:
Комментарии

Директор департамента развития публично-правовой компании «Единый регулятор азартных игр» Юрий Суродеев рассказал об опыте в области блокировок нелегальных ресурсов игорного бизнеса.

«У нас есть система мониторинга, мы выявляем нелегальных организаторов азартных игр по критериям. Сведения мы направляем в ФНС, она принимает решение о блокировке и направляет его в Роскомнадзор. Этот путь занимает семь рабочих дней.

Создавать зеркала, переводить трафик клиентов — считанные дни. Задержка — непозволительная роскошь. Мы хотим в этом направлении работать. К Минцифры с Минфином выходили с предложениями о выделении нам полномочий о принятии решений о блокировке и направлении в Роскомнадзор. ФНС — контрольная функция, она остаётся, они могут проверить, запросить информацию. Правоохранительные органы сказали, что это будет иметь эффект. Сроки могут сократиться до одного дня, это может создать проблемы нелегальному рынку.

С 2021 года мы направили на блокировку более 350 тыс. ресурсов, более 90% из них заблокировали», — отметил Суродеев.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android