Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

СБП стала самым популярным методом у российских игроков в букмекерских конторах

СБП стала самым популярным методом у российских игроков в букмекерских конторах
Аудио-версия:
Комментарии

Коммерческий директор ЕЦУПИС Артём Сычёв в ходе сессии «Рынок в цифрах: сбылись ли прогнозы год спустя?» на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» рассказал о самых популярных платёжных методах для вводы и вывода средств у россиян.

Игроки у букмекеров предпочитают пополнять счет через Систему быстрых платежей. 41,9% транзакции на ввод в букмекерские конторы осуществились именно так, рост составил 0,5%. На втором месте — традиционное пополнение через банковские карты — 39,9%, здесь случилось падение на 8%. Через систему SberPay прошли 8,9% (+3,7% за год), через Кошелек ЦУПИС — 5,8% (+2,6%).

На вывод пока популярнее всего банковские карты — 51.9%, но падение популярности этого методам за год составило 22,9%. Стремительно догоняет СБП — 39,4% (+19,7%). Кошелек ЦУПИС — 7,9% (+3,4%).

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android