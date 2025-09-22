СБП стала самым популярным методом у российских игроков в букмекерских конторах

Коммерческий директор ЕЦУПИС Артём Сычёв в ходе сессии «Рынок в цифрах: сбылись ли прогнозы год спустя?» на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» рассказал о самых популярных платёжных методах для вводы и вывода средств у россиян.

Игроки у букмекеров предпочитают пополнять счет через Систему быстрых платежей. 41,9% транзакции на ввод в букмекерские конторы осуществились именно так, рост составил 0,5%. На втором месте — традиционное пополнение через банковские карты — 39,9%, здесь случилось падение на 8%. Через систему SberPay прошли 8,9% (+3,7% за год), через Кошелек ЦУПИС — 5,8% (+2,6%).

На вывод пока популярнее всего банковские карты — 51.9%, но падение популярности этого методам за год составило 22,9%. Стремительно догоняет СБП — 39,4% (+19,7%). Кошелек ЦУПИС — 7,9% (+3,4%).