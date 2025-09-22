Максим Митрофанов: доля целевых отчислений в бюджете РФС достигает 30%

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов в ходе сессии «Эффект целевых отчислений от букмекеров» на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» рассказал о важности целевых отчислений для организации.

«Доля целевых отчислений в нашем бюджете составляет примерно 15-30%. В принципе все проекты, которые реализует Российский футбольный союз, являются вполне самодостаточными и продолжат работу вне зависимости от того, что происходит в части регулирования букмекерского рынка», – отметил Митрофанов.

При этом он добавил, что доля и влияние целевых отчислений на проекты РФС действительно большие.

Согласно новому законодательству, ЕРАИ перечисляет спортивным федерациям и лигам только отчисления по ставкам на российский спорт, оставшиеся средства Российский спортивный фонд будет распределять на конкурсной основе.