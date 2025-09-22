Скидки
В КХЛ планируют получить от букмекеров 1,8 млрд целевых отчислений в 2025 году

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Алексей Краснов в рамках форума «Азартные игры: отчисления на спорт» рассказал об ожиданиях целевых отчислений в 2025 году.

«С 2024 года мы получаем целевые отчисления от букмекеров только со ставок на наш чемпионат. В этом плане мы сейчас не завязаны на новый фонд. В 2025 году мы планируем получить 1,8 млрд рублей, что свидетельствует о высоком интересе к лиге. 80% от полученных средств мы направляем напрямую в клубы КХЛ», — заявил Краснов.

Согласно новому законодательству, ЕРАИ перечисляет спортивным федерациям и лигам только отчисления по ставкам на российский спорт, оставшиеся средства Российский спортивный фонд будет распределять на конкурсной основе.

