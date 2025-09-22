Скидки
Константин Макаров: нелегальный игорный бизнес — наш общий противник

Президент букмекерской компании BetBoom Константин Макаров в ходе сессии «Борьба с теневым сектором: что будет сделано?» на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» предложил ввести сертификацию оборудования букмекеров.

«Выступая на круглых столах, я неоднократно предлагал внести изменения в 244-ФЗ об обязательной сертификации оборудования, которое используется букмекерами и тотализаторами. Для игровых автоматов она является обязательной», — заявил Макаров.

Он также добавил, что сотрудники правоохранительных органов не всегда могут доказать, является ли заведение букмекерской конторой или же это казино.

«Нужно просто утвердить чёткие правила, чтобы классифицировать незаконный игорный бизнес. Всё это закрепить. И у правоохранительных органов будет больше возможностей. Чтобы это быстро сделать, надо просто наладить межведомственное взаимодействие. Незаконный игорный бизнес — наш общий противник, и государства, и легального бизнеса. Чем больше будем взаимодействовать, тем больше будет понимание», — подчеркнул президент BetBoom.

