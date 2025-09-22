Президент BetBoom: наш рынок зарегулирован очень глубоко

Президент букмекерской компании BetBoom Константин Макаров в ходе сессии «Борьба с теневым сектором: что будет сделано?» на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» заявил о необходимости новых законодательных решений для борьбы с нелегальным игорным бизнесом.

«Постоянно осуществляется регулирование легального рынка. Мы зарегулированы очень глубоко — и букмекеры, и лотереи, и казино, и тотализатор. Нужно сосредоточиться для выработки новых реальных законодательных инициатив для борьбы с нелегальным бизнесом — в интернете и на земле», — отметил Макаров.

Также он предложил ввести сертификацию букмекерского оборудования.