Около 30% всех нелегальных платежей России приходится на беттинг

Генеральный директор компании «Инцидент Центр» Богдан Абабков в ходе сессии «Борьба с теневым сектором: что будет сделано?» на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» заявил о том, что беттинг — лидер в области нелегальных платежей в России.

«Примерно 30% нелегальных платежей приходится на беттинг, пирамиды — около 1%, мошеннические сайты, пиратский контент — 2%, обменники — 7%. Львиная доля P2P платежей, около 55-60% — это наркотики. Примерно 10% тех реквизитов, которые мы видим в наркотрафике, замечены в платежах организаторам азартных игр», – отметил Абабков.

Он также добавил, что нелегальный рынок постоянно перестраивается и адаптируется под новые условия. По словам эксперта, классический эквайринг занимает около 5%, а всё остальное — предоставление реквизитов, платежи P2P, а также через QR-коды.