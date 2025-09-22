Компания PARI предложила разрешить букмекерам использовать образы людей в рекламе

Директор департамента юридического сопровождения бизнеса БК PARI Александр Кучмин в ходе сессии «Борьба с теневым сектором: что будет сделано?» на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» рассказал о методах борьбы с рекламой нелегальных букмекеров.

«Есть два пути. Нелегалам, очевидно, путём штрафов, о чём уже говорили, но они находятся за рубежом. Добраться можем только с помощью блокировок. Мы на своём опыте год назад попробовали – получилось, но был очень долгий суд. Ограничили доступ через CloudFlare к оператору, который находится в США. Это заняло больше полугода. Мы сосредоточились на блокировке самих ресурсов, но тот трафик, откуда они получают, те источники трафика, который получают, нужно блокировать также. И огромные штрафы для них будут также действенными, Сделать так, чтоб им было просто невыгодно рекламироваться», — отметил Кучмин.

Он также предложил разрешить легальному бизнесу использовать образы людей в своей рекламе.

«Другой вариант – давайте попробуем разрешить людей в рекламе. Хотя бы через образы спортсменов, потому что спорт и букмекеры идут рука об руку. Попытки были сделаны, но почему-то все забыли про букмекеров», — подчеркнул эксперт.