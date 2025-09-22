Одес Байсултанов: мы только изучаем новый инструмент распределения отчислений букмекеров

Первый заместитель министра спорта Одес Байсултанов в ходе сессии «Взаимодействие государства, спорта и букмекеров: как сделать его максимально эффективным» на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» рассказал о новых реалиях распределения целевых отчислений.

«Прежде всего мы не должны забывать — инструмент новый. Естественно, можно пенять на единого оператора, букмекеров, федерации… Но мы же все учимся!

Есть федерации, которые исторически развивались, есть новые федерации. Букмекеры – это всё-таки игровая зона, поэтому говорить, что все федерации будут в этом участвовать — в это я не верю. Есть федерации, на соревнования которых ну невозможно принимать ставки.

Мы придём к тому, что какие-то федерации будут работать с букмекерами, большая часть. А те, кто не может, будут получать какую-то дополнительную поддержку. Достаточно много площадок, которые мы должны прорабатывать», — отметил Байсултанов.