Умар Кремлёв: букмекеры заключили спонсорские контракты более чем на 50 млрд рублей

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв в ходе сессии «Взаимодействие государства, спорта и букмекеров: как сделать его максимально эффективным» на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» поблагодарил букмекеров за поддержку спорта.

«Главные люди для нас — спортсмены и тренеры. Без них не будет никаких отчислений, никаких соревнований. Мы, спортивные функционеры — исполнительный орган, наша задача — не командовать ходить ими, а создавать для них условия. Мы должны спортсменов обслуживать, как человека в ресторане. Это самое главное, что мы должны понимать. Всё, что зарабатывает федерация — должно принадлежать им.

Хочу поблагодарить букмекеров. Кроме отчислений, они спонсируют и отдельно спортсменов, федерации. Даже если посчитать примерно, это более 50 млрд спонсорских контрактов заключили они. С теми, кто вкладывается в маркетинг, социальные сети», — заявил Кремлёв.