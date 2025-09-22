Олег Матыцин: из 11 подзаконных актов при создании РСФ приняли только 4

Председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по физической культуре и спорту, специальный представитель Государственной Думы в международных межпарламентских и общественных организациях по вопросам развития спорта Олег Матыцин в ходе сессии «Взаимодействие государства, спорта и букмекеров: как сделать его максимально эффективным» на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» рассказал о состоянии нормативно-правовой базы в законе о создании Российского спортивного фонда.

«Создание РСФ — это масштабная революция, модернизация. В течение года шло согласование закона. Мы активно принимали участие, считаем, что открытое обсуждение привело к качественному закону, он вступил в силу.

Сейчас задача — разработать нормативно-правовую базу, подзаконные акты. К сожалению, из 11 таких актов только 4 принято. Непростое это решение, требует широкого обсуждения, пока выплаты приостановлены, это в определённой мере тормозит развитие. Должна быть принята программа фонда, на основании которой будут подавать заявки федерации. Считаем необходимым ускорить этот процесс», — заявил Матыцин.