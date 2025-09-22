Умар Кремлёв оценил оборот нелегальных казино на российском рынке
Поделиться
Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв в ходе сессии «Взаимодействие государства, спорта и букмекеров: как сделать его максимально эффективным» на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» оценил оборот нелегальных казино на российском рынке.
«4 трлн рублей – оборот нелегального казино в России. 60% из них, к сожалению, делают разные украинские компании. Это печально. Любой из вас может включить VPN и начать играть. Вот это надо закрыть», – подчеркнул Кремлёв.
Комментарии
- 22 сентября 2025
-
16:50
-
16:22
-
16:02
-
15:49
-
15:43
-
15:40
-
15:35
-
15:31
-
15:20
-
15:16
-
15:00
-
14:45
-
14:15
-
14:05
-
14:00
-
13:00
-
12:52
-
12:48
-
12:28
-
12:24
-
12:22
-
12:18
-
12:12
-
12:09
-
11:59
-
11:52
-
11:48
-
11:41
-
11:37
-
11:34
-
11:17
-
11:14
-
11:09
-
11:00
-
10:18