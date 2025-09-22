Умар Кремлёв оценил оборот нелегальных казино на российском рынке

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв в ходе сессии «Взаимодействие государства, спорта и букмекеров: как сделать его максимально эффективным» на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» оценил оборот нелегальных казино на российском рынке.

«4 трлн рублей – оборот нелегального казино в России. 60% из них, к сожалению, делают разные украинские компании. Это печально. Любой из вас может включить VPN и начать играть. Вот это надо закрыть», – подчеркнул Кремлёв.