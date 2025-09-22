Умар Кремлёв и Артём Метелев вступили в дискуссию на форуме АИС

Президент Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлёв и председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по молодёжной политике Артём Метелев вступили в дискуссию в ходе сессии «Взаимодействие государства, спорта и букмекеров: как сделать его максимально эффективным» на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт».

В частности, Метелев в ходе своего выступления заявил, что 36% россиян считают, что букмекеров надо запрещать.

«Россияне не против букмекеров, они против онлайн-казино. Это надо разделять», — парировал эту цифру Умар Кремлёв. Он также предложил вести более активную борьбу с этим сегментом нелегального бизнеса.