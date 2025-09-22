Артём Метелев: закон о налоге на борьбу с лудоманией могут принять до конца года

Председатель Комитета Государственной Думы по молодёжной политике Артём Метелев в ходе сессии «Взаимодействие государства, спорта и букмекеров: как сделать его максимально эффективным» на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» рассказал, что налог на борьбу с лудоманией для букмекеров в скором времени внесут на рассмотрение.

«В ближайшее время внесём законопроект об отчислении 0,1% на борьбу с лудоманией. Рассчитываем, что он будет принят до конца года. Это социальная ответственность для компаний», – подчеркнул Метелев.

Он также добавил, что, по подсчётам экспертов, сумма налога может составить порядка 2 млрд рублей в год.