Артём Метелев: закон о налоге на борьбу с лудоманией могут принять до конца года
Председатель Комитета Государственной Думы по молодёжной политике Артём Метелев в ходе сессии «Взаимодействие государства, спорта и букмекеров: как сделать его максимально эффективным» на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» рассказал, что налог на борьбу с лудоманией для букмекеров в скором времени внесут на рассмотрение.
«В ближайшее время внесём законопроект об отчислении 0,1% на борьбу с лудоманией. Рассчитываем, что он будет принят до конца года. Это социальная ответственность для компаний», – подчеркнул Метелев.
Он также добавил, что, по подсчётам экспертов, сумма налога может составить порядка 2 млрд рублей в год.
