Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Директор центра наркологии оценила проблему лудомании

Директор центра наркологии оценила проблему лудомании
Комментарии

Директор Национального научного центра наркологии Татьяна Клименко в ходе сессии «Борьба с лудоманией: новые инструменты и возможности» рассказала о текущей ситуации с лудоманией.

«В последние годы наблюдается взрывоопасный рост людей, у которых появилась зависимость от азартных игр. Статистику давать некорректно, в разных источниках она разная. Не каждый игрок может признать проблемы, критерии оценки разные. От 1% до 4% населения, и 10-15% среди несовершеннолетних.

Мы предлагаем внести лудоманию в раздел наркологических расстройств. Все исследования показали, что алгоритм развития лудомании такой же, как у алкоголя, наркотиков, табачной зависимости и так далее», — отметила Клименко.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android