Директор центра наркологии оценила проблему лудомании
Директор Национального научного центра наркологии Татьяна Клименко в ходе сессии «Борьба с лудоманией: новые инструменты и возможности» рассказала о текущей ситуации с лудоманией.
«В последние годы наблюдается взрывоопасный рост людей, у которых появилась зависимость от азартных игр. Статистику давать некорректно, в разных источниках она разная. Не каждый игрок может признать проблемы, критерии оценки разные. От 1% до 4% населения, и 10-15% среди несовершеннолетних.
Мы предлагаем внести лудоманию в раздел наркологических расстройств. Все исследования показали, что алгоритм развития лудомании такой же, как у алкоголя, наркотиков, табачной зависимости и так далее», — отметила Клименко.
