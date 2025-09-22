Скидки
Врач-нарколог предложила смотреть на наличие зависимостей при доступе к азартным играм

Врач-нарколог предложила смотреть на наличие зависимостей при доступе к азартным играм
Директор Национального научного центра наркологии Татьяна Клименко в ходе сессии «Борьба с лудоманией: новые инструменты и возможности» предложила метод ограничения в борьбе с лудоманией.

«Профилактика и ограничения. Обязательно нужно соблюдать баланс, потому что с развитием онлайн-технологий игры стали доступны для лиц любого возраста. Очень важно урегулировать точку входа, кто имеет право заниматься такой деятельностью. Нужно ставить не только по возрасту, а смотреть, есть ли у человека наркологическая патология или нет», — отметила врач.

