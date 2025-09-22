Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Николай Оганезов: если нет статистики по лудоманам, на что будут идти деньги букмекеров?

Николай Оганезов: если нет статистики по лудоманам, на что будут идти деньги букмекеров?
Аудио-версия:
Комментарии

Заместитель председателя комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по предпринимательству в сфере спорта Николай Оганезов в ходе сессии «Борьба с лудоманией: новые инструменты и возможности» на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» поставил вопрос относительно идеи налога на борьбу с лудоманией.

«Если говорить о каком-то дополнительном налоге на букмекеров, отчислениях на борьбу с лудоманией, нужно исходить из статистики. Отсутствие статистики о лудоманах — инструмент для манипуляции. Можно интерпретировать цифры совершенно по-разному. Одни говорят — 15 тысяч обратившихся, другие — 5 миллионов. Кому я должен верить? Если мы будем чётко понимать, нам будет легче разобраться в опасности заболевания.

Если нет статистики, кому будут идти деньги? Каким лечебным учреждениям, кто будет распределять? Если нет клинических рекомендаций, что мы финансируем, что лечим? Нужна позиция медиков, отталкиваться надо от них. Просто собрать деньги и кому-то отправить — конечно, это неправильно», — заявил Оганезов.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android