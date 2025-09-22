Скидки
Представители российских БК рассказали, сколько игроков наложили самозапрет на ставки

Советник генерального директора букмекерской компании «Фонбет» Николай Оганезов в ходе сессии «Борьба с лудоманией: новые инструменты и возможности» на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» рассказал о количестве игроков, которые воспользовались возможностью самоограничения непосредственно через компанию.

«Каждый игрок может поставить самозапрет на ставки. Также у них есть вариативность: можно ограничить себя в размере ставок, их количестве и периоде. На сегодняшний день 20 тысяч игроков подали заявление на самоограничение», – рассказал Оганезов.

Кроме того, модератор сессии, директор по устойчивому развитию БК Pari Алексей Бабичев рассказал, что у этого букмекера возможностью самозапрета воспользовались примерно порядка 6-7 тыс. человек, что в три раза меньше цифры, озвученной Оганезовым.

