Николай Оганезов: Фёдор Достоевский не был лудоманом

Заместитель председателя комитета Торгово-промышленной палаты Российской Федерации по предпринимательству в сфере спорта Николай Оганезов в ходе сессии «Борьба с лудоманией: новые инструменты и возможности» на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» привёл в пример классика — Фёдора Достоевского.

«Фёдор Михайлович Достоевский, который считается первым лудоманом в стране, никогда не был лудоманом. Его социальное положение не позволяло соответствовать статусу тех слоёв, в которые он стремился. За счёт игры в карты он пытался социальный статус приподнять. В этом была его проблема.

Историки об этом чётко утверждают. Но зависимости у него не было никогда. Где-то 80% — те люди, которые стремятся заработать легко, но при этом не испытывают мучений», — заявил Оганезов.

