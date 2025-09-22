Вице-президент КХЛ: букмекеры лучше всех понимают, как эффективно использовать вложенное
Поделиться
Вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов в ходе сессии «Спорт и букмекеры: создаём событие для города» на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» рассказал об отношениях клубов с букмекерами.
«С 2022 года, с первого же сезона в каждый хоккейный клуб пришёл свой букмекер. И начали работать не просто активно, а мегаактивно в сравнении с теми спонсорами и партнёрами, которые были раньше.
Понятно, что с точки зрения маркетинга, активаций, привлечения болельщиков и аудитории букмекеры – самые знающие, работающие и понимающие, как эффективно использовать каждый вложенный рубль», — подчеркнул Доброхвалов.
Комментарии
- 22 сентября 2025
-
18:00
-
17:11
-
17:00
-
16:52
-
16:50
-
16:22
-
16:02
-
15:49
-
15:43
-
15:40
-
15:35
-
15:31
-
15:20
-
15:16
-
15:00
-
14:45
-
14:15
-
14:05
-
14:00
-
13:00
-
12:52
-
12:48
-
12:28
-
12:24
-
12:22
-
12:18
-
12:12
-
12:09
-
11:59
-
11:52
-
11:48
-
11:41
-
11:37
-
11:34
-
11:17