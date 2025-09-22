Скидки
Вице-президент КХЛ: букмекеры лучше всех понимают, как эффективно использовать вложенное

Вице-президент КХЛ: букмекеры лучше всех понимают, как эффективно использовать вложенное
Вице-президент КХЛ Сергей Доброхвалов в ходе сессии «Спорт и букмекеры: создаём событие для города» на форуме «Азартные игры: отчисления на спорт» рассказал об отношениях клубов с букмекерами.

«С 2022 года, с первого же сезона в каждый хоккейный клуб пришёл свой букмекер. И начали работать не просто активно, а мегаактивно в сравнении с теми спонсорами и партнёрами, которые были раньше.

Понятно, что с точки зрения маркетинга, активаций, привлечения болельщиков и аудитории букмекеры – самые знающие, работающие и понимающие, как эффективно использовать каждый вложенный рубль», — подчеркнул Доброхвалов.

