Константин Макаров: легальные букмекеры дают максимум информации. Не все её воспринимают

Президент компании BetBoom Константин Макаров в интервью телеграм-каналу «Вредный букмекер» поделился мнением о том, достаточно ли легальные букмекеры информируют игроков.

«Я думаю, что, конечно же, какая-то часть игроков, определённый процент, чётко понимают: у них есть разница между легальными и нелегальными букмекерами и организаторами азартных игр. Дальше это вопрос — как люди хотят разбираться.

У каждого букмекера есть на сайте лицензия, правила приёма ставок. Естественно, таких документов, особенно применительно к российскому бизнесу, нет на сайтах нелегальных компаний. Понимают ли игроки, что казино, игровые автоматы запрещены в интернете? Конечно. Определённая часть точно понимает, потому что читали ФЗ-244.

Некоторым игрокам индифферентно, им главное — выигрыш. Они будут играть и у легальных, и у нелегальных, к сожалению. Российские букмекеры доводят максимум информации для людей. Вопрос, готовы ли люди воспринимать это, готовы ли люди принимать на себя риски?» — заявил Макаров.