Константин Макаров: если человек осознанно играет у нелегалов, отучит только блокировка

Президент компании BetBoom Константин Макаров в интервью телеграм-каналу «Вредный букмекер» отметил, что игроков, которые осознанно выбирают нелегальные компании, можно отучить только ограничениями.

«К сожалению, если человек поставил перед собой цель осознанно играть в нелегальном казино, его можно отучить только через блокировку переводов, блокировку аккаунтов, самих сайтов. Только когда человек поймёт, что его действия сопряжены с очень серьёзными сложностями и проблемами для себя, только тогда он от этого откажется», — заявил Макаров.

Ранее представитель букмекера отметил, что российские букмекеры по максимуму предоставляют информацию игрокам, но не все ей пользуются.