Замгендиректора «Национальной лотереи»: у букмекеров билеты чаще покупают мужчины

Заместитель генерального директора «Национальной лотереи» Жанна Шалимова сравнила портрет покупателя лотерейных билетов и пользователей лотерей в букмекерских компаниях.

«Я бы сказала, что аудитория классических лотерей – это портрет среднестатистического россиянина. Если посмотреть, как это делится. У нас тоже чуть больше женщин, возраст примерно от 35 до 45, доход в лотерею чуть выше среднего.

Если же говорить о тех, кто покупает билет на беттинговых платформах, то здесь немного другой портрет – в основном мужчины. В традиционном фрейме – мужчины где-то в районе 35 лет. Как ни странно, в интерактивном чуть моложе. Они ещё увлекаются компьютерными играми», — заявила Шалимова в ходе форума «Азартные игры: отчисления на спорт».