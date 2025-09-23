Скидки
Стали известны шансы «Реала» продлить победную серию в Ла Лиге

Стали известны шансы «Реала» продлить победную серию в Ла Лиге
Матч «Леванте» — «Реал» пройдёт 23 сентября на «Сьюдад де Валенсия», это 6-й тур Ла Лиги. Стартовый свисток прозвучит в 22:30 мск.

Мадридцы одержали пять побед в пяти турах.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу мадридского «Реала» предлагается с коэффициентом 1.35, что приблизительно составляет 74% вероятности.

Ничья идёт за 5.25, а победа «Леванте» оценивается в 7.50.

Вместе с тем аналитики ждут результативную игру. Тотал меньше 2.5 мяча доступен с коэффициентом 2.75, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.44.

Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.70. Наиболее вероятным представляется счёт 2:0 в пользу гостей (7.00).

